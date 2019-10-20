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Игорь Дивеев — о матче с «Уфой»: «Нам необходима победа, чтобы остаться в группе лидеров»

10:30
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Уфы» рассказал, какого будет выйти на поле против бывшей команды. Напомним, что 20-летний защитник является воспитанником уфимского клуба.

— Впервые после перехода в ЦСКА я вернусь на «Нефтяник», — цитирует Twitter армейцев слова Дивеева. — Будет приятно увидеть старых знакомых, но во время матча это не будет иметь значения. Нам необходима победа, чтобы остаться в группе лидеров.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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