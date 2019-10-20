Игорь Дивеев — о матче с «Уфой»: «Нам необходима победа, чтобы остаться в группе лидеров»
10:30
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Уфы» рассказал, какого будет выйти на поле против бывшей команды. Напомним, что 20-летний защитник является воспитанником уфимского клуба.
— Впервые после перехода в ЦСКА я вернусь на «Нефтяник», — цитирует Twitter армейцев слова Дивеева. — Будет приятно увидеть старых знакомых, но во время матча это не будет иметь значения. Нам необходима победа, чтобы остаться в группе лидеров.
Марафон из 7? матчей за 3? недели начинается в Башкортостане!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 20, 2019
?? #УфаЦСКА
? РПЛ
? 14:00 мск
? Нефтяник (Уфа)
? Матч Премьер pic.twitter.com/QT9ucDRu4Q
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