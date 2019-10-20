Защитник ЦСКА Игорь Дивеев в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против «Уфы» рассказал, какого будет выйти на поле против бывшей команды. Напомним, что 20-летний защитник является воспитанником уфимского клуба.

— Впервые после перехода в ЦСКА я вернусь на «Нефтяник», — цитирует Twitter армейцев слова Дивеева. — Будет приятно увидеть старых знакомых, но во время матча это не будет иметь значения. Нам необходима победа, чтобы остаться в группе лидеров.

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?? #УфаЦСКА

? РПЛ

? 14:00 мск

? Нефтяник (Уфа)

? Матч Премьер pic.twitter.com/QT9ucDRu4Q — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 20, 2019

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