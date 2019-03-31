Игорь Дивеев: "ЦСКА отлично готов к игре с "Уфой"

Защитник "Уфы" Игорь Дивеев, который на правах аренды выступает за ЦСКА, поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России против уфимцев, информирует официальный Твиттер армейцев. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.30 (мск).

– Я считаю, что игра будет сложной. Вообще все игры в чемпионате сложные, каждый соперник готовится к игре и все настроены побеждать. Думаю, мы отлично готовы к игре. Да, многие уезжали в расположение сборных, но там они так же участвовали в тренировках и играх, так что в этом нет проблемы, – приводит слова Дивеева пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 20 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 15-й строчке.

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