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Тарханов: «В «Краснодаре» у Ивича будет много работы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

4 января «быки» объявили о подписании контракта с сербским специалистом на два года.

«Думаю, что Сторожук неплохо работал, команда местами показывала неплохую игру. Видимо, решили назначить более опытного тренера. Посмотрим, как Ивич покажет себя в России, будет интересно за ним наблюдать. У «Краснодара» неплохая команда, есть перспективная молодежь. Главное, чтобы они и дальше прогрессировали. У Ивича будет много работы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-krasnodare-u-ivicha-budet-mnogo-raboty/
РПЛ
ФК Краснодар
Александр Тарханов
Владимир Ивич
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
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Краснодар – Торпедо
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