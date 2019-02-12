Игорь Черевченко: "В России нет ни одной команды, которая может играть первым номером"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко в интервью "СЭ" считает, что в России нет ни одной команды, которая может играть первым номером. По его словам, клубы переходят на подобную игру только потому, что соперник заставляет.

– Ваш предшественник в Туле Олег Кононов называл идеалом "Барселону" Гвардьолы, но в "Арсенале" другие исполнители и другая игра. Вам близок тот футбол, который команда показывала осенью?

– Да, нормальный. Действия от соперника, быстрые ответные атаки. В России нет ни одной команды, которая может играть первым номером. Кто бы что ни рассказывал, какой у кого стиль. Первым номером у нас играют только потому, что соперник заставляет. А разговоры про второй, третий… Нужно учитывать тактику оппонента. Можно начинать все матчи первым номером, если против тебя выходят от обороны.

– РПЛ называют автобус-лигой. И вы с этим, выходит, полностью согласны?

– Каждая команда поступает так, как ей удобно, это первое. Второе – подбор футболистов. Третье – то, что приносит результат. Что требуют руководители от тренера? Результат – на первом месте. А специалистов, которые рассуждают об игре, много. Если кому-то что-то не нравится, он может сам тренировать, а не рассказывать об этом. Правильно? Может, футбол "Атлетико" тоже мало кому нравится. И что, Симеоне должен слушать всех? Не нужно указывать тренеру на такие вещи, сам разберется. (Артем Агапов)

Игорь Черевченко: "В России никто не может играть первым номером"