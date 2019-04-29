Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против "Оренбурга". По его словам, основная задача во встрече с уральцами – не терять внимание.

– Концентрация должна быть, будет много единоборств, как вверху, так и внизу, – сказал Черевченко в эфире "Матч Премьер". – Кадровые трудности у любого тренера есть. Два основных игрока выбыли. Ткачев и Костадинов пропускают (из-за дисквалификации), но думаю, не должно повлиять на игру. Мы стремимся в каждой встрече набирать очки и радовать болельщиков своей игрой.