Игорь Черевченко: «Такой игрок, как Ломовицкий, пригодится любой команде»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко поделился впечатлениями после победы в матче 7-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (2:1). Он также оценил игру Александра Ломовицкого, который открыл счет в этой встрече.

До этого 21-летний хавбек, арендованный в этом сезоне туляками у «Спартака», провел в премьер-лиге 22 встречи без забитых мячей.

— За счет чего вы победили?

— За счет того, что мы забили два гола, а соперник один, это первое. А второе то, что я говорил перед игрой, что будет очень тяжело, много борьбы. Моментов было много, что у нас, что у соперника. В каких-то моментах хорошо сыграли вратари, в каких-то не хватало точности. Это положительный результат для нас, — сказал Черевченко в эфире канала «Матч Премьер».

— Прокомментируйте игру Александра Ломовицкого. Это такой игрок, которого вы хотели видеть?

— Да, такой игрок любой команде пригодится. Мне нравятся те футболисты, которые берут на себя ответственность, не боятся идти в обводку на одного-двух игроков соперника. Это дорогого стоит. Мало кто в России этими моментами пользуется.

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