Игорь Черевченко: «Ничья — это все равно шаг вперед»
18:44
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко оценил игру команды в матче 13-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1).
— Ничья — это все равно шаг вперед, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — После удаления получили преимущество. Но реализовать его не удалось.
Допускали много ошибок. В концовке не хватало последнего паса, в защите глубоко садились. Нужно продолжать работать. Ничего нового.
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