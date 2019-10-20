Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко оценил игру команды в матче 13-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:1).

— Ничья — это все равно шаг вперед, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — После удаления получили преимущество. Но реализовать его не удалось.

Допускали много ошибок. В концовке не хватало последнего паса, в защите глубоко садились. Нужно продолжать работать. Ничего нового.

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