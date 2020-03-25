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Игорь Черевченко: «Если ситуация улучшится, апрель станет переходным периодом, а в мае можно будет играть»

12:14
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Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о карантине из-за пандемии коронавируса.

— В «Арсенале» со всей серьезностью подошли к сложившейся ситуации, — приводит слова Черевченко пресс-служба клуба. — Перед паузой в команде прошло собрание, выступил главврач Александр Резепов, объяснил, как вести себя, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В свою очередь, мы дали каждому игроку индивидуальный план занятий. Ребятам есть чем заняться в эти дни.

— Как часто созваниваетесь с руководством клуба, футболистами и персоналом?

— Мы постоянно на связи. С Резеповым каждый день созваниваемся, с руководством тоже. Пока совершенно не ясно, сколько продлится все это. 5-6 дней провести дома еще как-то можно, но все равно тяжело сидеть без дела, хочется работать.

— По вашему мнению, как дальше будут развиваться события и когда возобновится чемпионат России по футболу?

— На первую часть вопроса сейчас никто не ответит. Мы же не знаем, как поведет себя вирус. Если ситуация улучшится, то апрель для клубов РПЛ станет переходным периодом, а в мае можно будет играть. Но что сейчас загадывать.

— Если возникнет дилемма завершить сезон на тех местах, которые сейчас занимают команды, или доиграть чемпионат, вы какой точки зрения придерживаетесь?

— Смотря сколько займет пауза. Два с половиной месяца тренировались, три недели поиграли, а что дальше? Если в мае не начнем играть, то просто не успеем завершить сезон.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/igor-cherevchenko-khochu-vsem-pozhelat-zdorovya-a-futbol-vernetsya/

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