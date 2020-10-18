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Игорь Акинфеев: «Погода не позволяла хорошо двигаться, но во втором тайме разбегались»

21:45

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ (3:1).

— Игра тяжелая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться, — сказал Акинфеев в эфире «Матч премьер». — Был ветер, дождь. Но во втором тайме разбегались, показали, что можем играть в футбол. Матчу четыре с плюсом поставлю.

ЦСКА — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи




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