Игорь Акинфеев: «Погода не позволяла хорошо двигаться, но во втором тайме разбегались»

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в 11-м туре Тинькофф-РПЛ (3:1).

— Игра тяжелая, погодные условия не позволяли хорошо двигаться, — сказал Акинфеев в эфире «Матч премьер». — Был ветер, дождь. Но во втором тайме разбегались, показали, что можем играть в футбол. Матчу четыре с плюсом поставлю.