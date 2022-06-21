Игонин считает, что травмы не позволили Крицюку раскрыть себя в «Зените»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход голкипера Станислава Крицюка из питерского клуба.

«Я придерживаюсь слов Медведева. Он же четко объяснил, что есть вопросы по здоровью, которые, к сожалению, не дали возможности Станиславу полностью раскрыть свой потенциал и умения в «Зените». Поэтому, на мой взгляд, он в определенный момент выиграл конкуренцию и был первым номером, а потом история с травмами долгое время не позволяли ему играть», — сказал Игонин «СЭ».

В сезоне-2021/22 Крицюк провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. В ноябре 2021 года Крицюк получил травму колена в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). Затем футболисту в одной из немецких клиник была сделана операция.

15 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился с вратарем о расторжении контракта.

21 июня португальский «Жил Висенте» объявил о возвращении Крицюка.