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Федотов: «Карраскаль — игрок середины поля. Он может и в опорной зоне сыграть»

Федотов заявил, что Карраскаль может играть на любой позиции
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как планирует использовать полузащитника Хорхе Карраскаля в схеме «3-4-3». По словам тренера, 24-летний колумбиец может играть на любой позиции.

«Карраскаль — это игрок середины поля, инсайдной зоны. Он играл на этой позиции, может и в опорной зоне сыграть. У нас есть полная раскладка, его техническая оснащенность, качества позволяют уверенно чувствовать себя на любой позиции. Есть требования, но работа ведется. Карраскаль готовится ответственно».

В прошедшем сезоне Карраскаль забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синим рассчитан до 30 июня 2026 года.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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