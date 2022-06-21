Федотов заявил, что Карраскаль может играть на любой позиции

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как планирует использовать полузащитника Хорхе Карраскаля в схеме «3-4-3». По словам тренера, 24-летний колумбиец может играть на любой позиции.

«Карраскаль — это игрок середины поля, инсайдной зоны. Он играл на этой позиции, может и в опорной зоне сыграть. У нас есть полная раскладка, его техническая оснащенность, качества позволяют уверенно чувствовать себя на любой позиции. Есть требования, но работа ведется. Карраскаль готовится ответственно».

В прошедшем сезоне Карраскаль забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах за армейцев во всех турнирах. Контракт полузащитника с красно-синим рассчитан до 30 июня 2026 года.