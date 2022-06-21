Галактионов рассказал о давлении после ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал о трансферных планах клуба, а также поделился мнением о давлении из-за ухода Александра Кержакова.

— Когда вы пришли, клуб заявил о стратегии развитии молодежи. Кто присоединится к команде?

— Фамилии называть не совсем правильно, по опыту работы в молодежных сборных. Естественно, есть шорт-лист игроков, которых хотелось бы пригласить.

— Почти каждое издание на неделе написало, что «Нижнему» логичнее было бы продлить контракт с Александром Кержаковым. Вам не тяжело из-за такого давления?

— Простите, что было в прессе? Знаете, мы погружены в большую работу, нет времени читать статьи и комментарии. Мы с Александром Анатольевичем в хороших отношениях, поэтому комментировать взаимоотношения предыдущего тренерского штаба с клубом мне не совсем правильно. Мы нацелены сделать работу лучше.

16 июня нижегородцы объявил о подписании контракта с 38-летним Галактионовым. Ранее клуб возглавлял Александр Кержаков.