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Галактионов рассказал о давлении после ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Михаил Галактионов рассказал о трансферных планах клуба, а также поделился мнением о давлении из-за ухода Александра Кержакова.

— Когда вы пришли, клуб заявил о стратегии развитии молодежи. Кто присоединится к команде?

— Фамилии называть не совсем правильно, по опыту работы в молодежных сборных. Естественно, есть шорт-лист игроков, которых хотелось бы пригласить.

— Почти каждое издание на неделе написало, что «Нижнему» логичнее было бы продлить контракт с Александром Кержаковым. Вам не тяжело из-за такого давления?

— Простите, что было в прессе? Знаете, мы погружены в большую работу, нет времени читать статьи и комментарии. Мы с Александром Анатольевичем в хороших отношениях, поэтому комментировать взаимоотношения предыдущего тренерского штаба с клубом мне не совсем правильно. Мы нацелены сделать работу лучше.

16 июня нижегородцы объявил о подписании контракта с 38-летним Галактионовым. Ранее клуб возглавлял Александр Кержаков.

Александр Кержаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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