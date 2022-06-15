«Зенит» и Крицюк договорились о расторжении контракта

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с вратарем Станиславом Крицюком о расторжении контракта.

«К сожалению, состояние здоровья Станислава Крицюка не позволяет ему не только играть, но пока и тренироваться в общей группе. Мы совместно с ним приняли решение, что в этой ситуации лучше расторгнуть контракт, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье. Он будет тренироваться и лечиться в клубе до конца месяца», — приводит слова Медведева ТАСС.

Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из португальского «Жил Висенте». Он провел за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 голов