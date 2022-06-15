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«Зенит» и Крицюк договорились о расторжении контракта

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб договорился с вратарем Станиславом Крицюком о расторжении контракта.

«К сожалению, состояние здоровья Станислава Крицюка не позволяет ему не только играть, но пока и тренироваться в общей группе. Мы совместно с ним приняли решение, что в этой ситуации лучше расторгнуть контракт, чтобы он мог сосредоточиться на здоровье. Он будет тренироваться и лечиться в клубе до конца месяца», — приводит слова Медведева ТАСС.

Крицюк перешел в «Зенит» в сентябре 2021 года из португальского «Жил Висенте». Он провел за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 голов

Источник: https://tass.ru/sport/14921149
Станислав Крицюк
Футбол
ФК Зенит
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2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
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 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
21.05 17:00
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
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Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

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Сочи

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Дмитрий Полоз

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Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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