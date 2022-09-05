Игонин считает, что мастерство и класс игроков «Зенита» выше, чем у «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Игонин в беседе с «СЭ» рассказал, сможет ли «Спартак» прибавить по ходу сезона и составить конкуренцию питерскому клубу.

«Сможет ли «Спартак» в дальнейшем прибавить и составить конкуренцию? Вполне возможно. «Спартак» сейчас прибавляет. Видна работа тренера, команда выстроена. Могу сказать, что многое из того потенциала, который есть у игроков, сегодня Абаскаль использовал. Но если взять в отдельности качества и возможности игроков «Зенита» и «Спартака», то в любом случае питерцы мощнее. Да, красно-белые могут прибавить за счет настроя и тактики в следующем матче, но объективно мастерство и класс игроков «Зенита» выше», — сказал Игонин «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата России. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку с 16 очками.

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день сыграет в гостях с «Ростовом».