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5 сентября, 14:26

Агент Кейта Бальде оценил дебют игрока за «Спартак»

Агент Бальде считает, что еще рано говорить, станет ли игрок основным форвардом «Спартака»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Кейта Бальде Федерико Пасторелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал дебют игрока в матче 8-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

«Ему нужно время, чтобы прийти в форму, но у него все получится, потому что у него много энтузиазма. Сможет ли Бальде стать основным форвардом «Спартака»? Пока об этом рано говорить», — сказал Пасторелло «СЭ».

Сенегалец вышел на замену на 52-й минуте в матче против «Зенита», но помочь своей команде не смог.

27-летний Кейта перешел в «Спартак» в конце августа на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до конца июня 2025 года.

Бальде Кейта
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
1
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2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
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Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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