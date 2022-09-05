Юран об игре «Химок»: «Очень жаль парней. Слезы наворачиваются...»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал игру команды после своего увольнения.

— С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?

— Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

— Как ваши дела? Есть ли предложения?

— Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

— Речь идет об РПЛ?

— Да.

После увольнения Юрана из «Химок» 9 августа клуб не одержал ни одной победы.