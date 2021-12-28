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«Вряд ли Сергеев сможет заменить Дзюбу». Игонин оценил перспективы нападающего в случае перехода в «Зенит»

16:08
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Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин высказался о вероятном трансфере форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Вряд ли Сергеев сможет заменить Дзюбу. Все-таки Артем — это большая личность и с точки зрения влияния в раздевалке, и в плане статуса в команде. Не думаю, что Сергеев — это замена Дзюбе. Да, Артем не проходит в основной состав. Но я думаю, что «Зенит» продолжит искать нападающего. Полагаю, на Сергееве клуб не остановится», — сказал Игонин Betonmobile.ru.

Также Игонин оценил перспективы Сергеева заиграть в «Зените».

«Каждому футболисту нужна адаптация в новой команде. Тем более одно дело — играть в «Крыльях Советов» и совсем другое — в российском топ-клубе. Многое будет зависеть от того, насколько Сергеев психологически устойчив. В «Зените» собраны игроки не только сборной России, но и национальных команд других стран. Хорошо, что Сергеев приходит в «Зенит» перед сборами. У него будет возможность адаптироваться к команде. Будем надеяться, что этого времени футболисту хватит», — добавил Игонин.

Генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев подтвердил, что нападающий проходит медосмотр, после чего будет решен вопрос о трансфере. Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко также подтвердил факт переговоров.

Сергеев выступает за «Крылья Советов» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром ФНЛ, забив 40 мячей.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/igonin-usomnilsya-chto-sergeev-smozhet-zamenit-dzyubu-v-zenite

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Иван Шитик все материалы автора

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