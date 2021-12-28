Захарян прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на информацию о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в «инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года, а сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

18-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал 12 результативных передач.