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Захарян прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал»

17:07
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на информацию о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в «инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года, а сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

18-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал 12 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4559843-arsen-zaharyan-otreagiroval-na-informaciyu-o-vozmozhnom-perehode-v-real.html

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Анна Горшкова все материалы автора

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