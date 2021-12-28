Захарян прокомментировал информацию о возможном переходе в «Реал»
17:07
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на информацию о возможном переходе в мадридский «Реал».
«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в «инстаграм», увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», — приводит слова Захаряна «Чемпионат».
Ранее появилась информация, что «Реал» планирует оформить трансфер Захаряна летом 2022 года, а сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.
18-летний футболист провел 27 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал 12 результативных передач.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4559843-arsen-zaharyan-otreagiroval-na-informaciyu-o-vozmozhnom-perehode-v-real.html
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю