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Семин назвал главное событие и лучшего игрока 2021 года

15:32
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре «СЭ» назвал главное футбольное событие и лучшего футболиста в 2021 году.

«Самое значимое событие было во многих странах, в том числе и у нас — начали пускать болельщиков на трибуны. И вот появились зрители, футбол стал значительнее интересней. Ну, а лучший игрок этого года — Левандовски», — сказал Семин «СЭ».

Футболист «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим бомбардиром 2021 года по версии Globe Soccer Awards. В 2021 году 33-летний форвард забил 69 мячей во всех турнирах, выиграл чемпионат Германии и Суперкубок страны.

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Мария Куцубеева все материалы автора

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