Игонин назвал логичным решение «Зенита» продлить контракты с Суторминым и Ерохиным

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о продлении контрактов Александра Ерохина и Алексея Сутормина с клубом.

«Вполне логично. Ни у кого не было переживаний на этот счет. Сутормин и Ерохин играют на высоком уровне, что периодически позволяет им попадать в сборную. Более того, «Зенит» — один из тех клубов, который может спокойно смотреть в будущее. Футболисты в нем чувствуют себя уверенно. Все вписывается в парадигму развития клуба. Российские футболисты уже находятся в команде. И сейчас будет много работы по поиску молодых игроков», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Новое соглашение с Суторминым рассчитано до конца сезона-2024/25. А с Ерохиным до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне Сутормин забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах. На счету Ерохина восемь голов и две передачи в 32 встречах.