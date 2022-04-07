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Хомуха прокомментировал продление контрактов Ерохина и Сутормина с «Зенитом»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о продлении контрактов Александра Ерохина и Алексея Сутормина с клубом.

«С учетом текущей ситуации, конечно, клуб правильно сделал, что продлил контракты с этими футболистами. В любой момент легионеры могут уехать. Я думаю, это вынужденная мера. Если говорить о чемпионате России, то Ерохин и Сутормин являются игроками ротации и в любой момент всегда готовы помочь «Зениту». Сейчас никто не будет разбрасываться российскими футболистами. Это прагматичный подход со стороны «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Дмитрия.

В нынешнем сезоне Сутормин забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах. На счету Ерохина восемь голов и две передачи в 32 встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-prodlenie-kontraktov-s-sutorminy-m-i-erohiny-m-vy-nuzhdennaya-mera-dlya-zenita/
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
Дмитрий Хомуха
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