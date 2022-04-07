Хомуха прокомментировал продление контрактов Ерохина и Сутормина с «Зенитом»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о продлении контрактов Александра Ерохина и Алексея Сутормина с клубом.

«С учетом текущей ситуации, конечно, клуб правильно сделал, что продлил контракты с этими футболистами. В любой момент легионеры могут уехать. Я думаю, это вынужденная мера. Если говорить о чемпионате России, то Ерохин и Сутормин являются игроками ротации и в любой момент всегда готовы помочь «Зениту». Сейчас никто не будет разбрасываться российскими футболистами. Это прагматичный подход со стороны «Зенита», — приводит «РБ Спорт» слова Дмитрия.

В нынешнем сезоне Сутормин забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в 26 матчах за «Зенит» во всех турнирах. На счету Ерохина восемь голов и две передачи в 32 встречах.