Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игонин: «Конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство нет!»

22:37
28 ноября. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
28 ноября. ЦСКА — «Зенит» — 0:2. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на победу команды из Санкт-Петербурга в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Игра была не настолько зрелищной. ЦСКА знает, как играть против «Зенита», но тем не менее победа осталась за командой из Санкт-Петербурга. Конкурентов у сине-бело голубых в борьбе за чемпионство нет. Я не вижу команд, которые могут противостоять «Зениту». В этой игре команда Семака не играла на сто процентов, они могли выложиться больше», — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Зенит» с 36 очками лидирует в РПЛ, ЦСКА идет на шестом месте, в активе армейцев 24 очка. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома против «Ростова» (3 декабря).

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
28 нояб, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Зенит
Голы
Клаудиньо, 34 (0:1), Мостовой, 90+4 (0:2)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Набабкин Дивеев Мухин (Бистрович, 83 ) Дзагоев (Ахметов, 65 ) Зайнутдинов Бийол Обляков Эджуке (Чалов, 65 ) Заболотный
Зенит
Кержаков Чистяков Дуглас Сантос (Мостовой, 88) Ловрен Караваев Ракицкий Барриос Клаудиньо (Ерохин, 74) Кузяев (Круговой, 67) Азмун (Дзюба, 67) Малком (Оздоев, 88)
Предупреждения
Зайнутдинов 20  -  Азмун 63
Судьи
Карасев (Москва) Демешко (Химки) Гаврилин (Владимир)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Усачев (Ростов-на-Дону)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Противоречивая карьера олимпийского чемпиона Билозерчева: его выгнали из сборной СССР за «растление коллектива»
Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных
1
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры