Игонин: «Конкурентов у «Зенита» в борьбе за чемпионство нет!»

Экс-капитан «Зенита» Алексей Игонин отреагировал на победу команды из Санкт-Петербурга в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (2:0).

«Игра была не настолько зрелищной. ЦСКА знает, как играть против «Зенита», но тем не менее победа осталась за командой из Санкт-Петербурга. Конкурентов у сине-бело голубых в борьбе за чемпионство нет. Я не вижу команд, которые могут противостоять «Зениту». В этой игре команда Семака не играла на сто процентов, они могли выложиться больше», — сказал Игонин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

«Зенит» с 36 очками лидирует в РПЛ, ЦСКА идет на шестом месте, в активе армейцев 24 очка. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет дома против «Ростова» (3 декабря).