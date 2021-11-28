Часть болельщиков не может покинуть трибуны после завершения матча 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2). Он вынуждены находиться на стадионе, хотя после финального свистка прошел уже почти час, написал в Telegram-канале журналист Василий Конов.

«Вся заворотка стоит и ждет. Парни, девушки, молодые, в возрасте. На своем родном стадионе. Роман Юрьевич (Бабаев — прим. «СЭ»), не хотите прийти к ребятам и постоять с ними? Ну так, чтобы понять, что это такое. Не все ж в теплом ВИПе и потом из-под трибуны на машине домой. Можно и на себе все прелести похода на такой футбол ощутить», — написал Конов.