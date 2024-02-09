Арустамян: «До Федуна часто доносили информацию, что я его враг»

Известный комментатор и журналист Нобель Арустамян, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-владельце «Спартака» Леониде Федуне.

— Федун не горит желанием со мной общаться.

— Почему?

— До Леонида Арнольдовича часто доносили информацию, что я едва ли не врагом его являюсь. Полная ерунда! Но вот образ сложился — будто я в оппозиции. Хотя когда-то критиковал Федуна вовсе не потому, что кто-то меня об этом просил.