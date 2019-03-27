Российский нападающий Иван Игнатьев подписал новый контракт с "Краснодаром", информирует официальный сайт "быков". Сроки соглашения неизвестны. Клуб опубликовал специальное заявление.

Ранее Игнатьев был переведен в дубль команды. В СМИ появлялась информация, что это было связано с переговорами о продлении контракта.

– ФК "Краснодар" не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворен ситуацией.

Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК "Краснодар" детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичного заявления. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК "Краснодар" по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию, – написано в заявлении клуба.

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