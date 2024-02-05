Игнатьев: «На сборах Миранчук играет за основу «Локомотива», это говорит о том, что команда в нем заинтересована»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может перейти в «Локомотив».

«Не знаю, насколько он необходим, потому что у «Локомотива» хорошая обойма игроков основы в этой линии. Но мне нравится этот футболист своей игрой за «Оренбург». Не думаю, что его переход стал бы ошибкой», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он высказался о том, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не хотят продлевать контракт с московским клубом.

«У них разная ситуация. Миранчук больше играет, а Жемалетдинов после травмы выходил на поле гораздо меньше. А ему хочется пробовать себя и в основе, и на другом уровне. Ребята хотели, видимо, сохранить нынешний уровень зарплаты в новых контрактах, но у клуба были свои взгляды на этот вопрос. Если ребята сделают выбор в пользу серьезной зарубежной команды, это будет плюс. Но сейчас на сборах Миранчук играет за основу. Это говорит о том, что команда в нем заинтересована», — добавил специалист.

Соглашения Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2024 года. После 18 туров железнодорожники с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.