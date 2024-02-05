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5 февраля, 22:17

Игнатьев: «На сборах Миранчук играет за основу «Локомотива», это говорит о том, что команда в нем заинтересована»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может перейти в «Локомотив».

«Не знаю, насколько он необходим, потому что у «Локомотива» хорошая обойма игроков основы в этой линии. Но мне нравится этот футболист своей игрой за «Оренбург». Не думаю, что его переход стал бы ошибкой», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Игнатьева.

Также он высказался о том, что Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов не хотят продлевать контракт с московским клубом.

«У них разная ситуация. Миранчук больше играет, а Жемалетдинов после травмы выходил на поле гораздо меньше. А ему хочется пробовать себя и в основе, и на другом уровне. Ребята хотели, видимо, сохранить нынешний уровень зарплаты в новых контрактах, но у клуба были свои взгляды на этот вопрос. Если ребята сделают выбор в пользу серьезной зарубежной команды, это будет плюс. Но сейчас на сборах Миранчук играет за основу. Это говорит о том, что команда в нем заинтересована», — добавил специалист.

Соглашения Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2024 года. После 18 туров железнодорожники с 31 очком занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Антон Миранчук
Рифат Жемалетдинов
ФК Локомотив (Москва)
Борис Игнатьев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
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