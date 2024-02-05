Игнатьев: «Спартаковский дух — это кредо Черчесова, он заряжен идеями «Спартака»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мыслями о перспективах Станислава Черчесова.

«Черчесова я вижу требовательным к себе и к подчиненным. Он не пропускает мелочей, что очень важно. Знает цену эпизода. Он всегда находится в поиске каких-то новшеств, ищет новаторские моменты. Черчесов — творец с твердым характером. Он не теряется в раздевалке, все время находит возможности для управления игроками. Уверен, Черчесов окажется в хорошей команде. Возможно, в «Спартаке». Может, в зарубежном клубе. Можно сказать, что спартаковский дух — это кредо Черчесова. Станислав Саламович не только хороший человек, но и заряжен идеям «Спартака», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что Черчесов может стать основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля. Последним местом работы 60-летнего специалиста был «Ференцварош», который он покинул в 2023 году.