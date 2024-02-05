Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 февраля, 21:55

Игнатьев: «Спартаковский дух — это кредо Черчесова, он заряжен идеями «Спартака»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мыслями о перспективах Станислава Черчесова.

«Черчесова я вижу требовательным к себе и к подчиненным. Он не пропускает мелочей, что очень важно. Знает цену эпизода. Он всегда находится в поиске каких-то новшеств, ищет новаторские моменты. Черчесов — творец с твердым характером. Он не теряется в раздевалке, все время находит возможности для управления игроками. Уверен, Черчесов окажется в хорошей команде. Возможно, в «Спартаке». Может, в зарубежном клубе. Можно сказать, что спартаковский дух — это кредо Черчесова. Станислав Саламович не только хороший человек, но и заряжен идеям «Спартака», — цитирует Игнатьева Betonmobile.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что Черчесов может стать основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака» в случае отставки Гильермо Абаскаля. Последним местом работы 60-летнего специалиста был «Ференцварош», который он покинул в 2023 году.

Источник: Betonmobile
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Борис Игнатьев
8
4
Читайте также
Кучеров заявил, что без России Олимпиада-2026 не будет турниром «лучших из лучших»
Большунов одержал 17-ю победу в 17 гонках сезона Кубка России
Пленный наемник из Польши решил примкнуть к ВС России
Токаев принял отставку правительства Казахстана во главе с премьером Смаиловым
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Пять китайских авто пропали с рынка России в январе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Бушманов заявил, что Черчесов, Карпин или Осинькин могли бы успешно работать в «Спартаке»
Ультиматум агента Джикии — новый удар по «Спартаку». А ведь были шансы побиться с «Зенитом»
Гуренко: «Зачем Лантратову что-то менять, если в «Локомотиве» он номер один?»
«Сочи» объявил о переходе нападающего сборной Венесуэлы Кордовы
Игнатьев: «На сборах Миранчук играет за основу «Локомотива», это говорит о том, что команда в нем заинтересована»
«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Казаевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Балтика» расторгла контракт с полузащитником Казаевым

Игнатьев: «На сборах Миранчук играет за основу «Локомотива», это говорит о том, что команда в нем заинтересована»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости