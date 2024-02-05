Каррера: «Стадионы в РПЛ лучше, чем в серии А»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера сравнил инфраструктуру РПЛ и серии А.

«В России неплохо развита футбольная инфраструктура. Можно сказать, что стадионы в РПЛ лучше, чем в серии А. Почти у всех 16 команд лиги современные арены — в Италии не так», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

Итальянский специалист работал в РПЛ с 2016 по 2018 год — сначала в качестве ассистента, а позже — в статусе главного тренера «Спартака». Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.