Игнатьев объяснил, почему «Зенит» стал больше внимания обращать на российских игроков
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев объяснил, почему этим летом «Зенит» сменил вектор селекции и стал приобретать больше отечественных игроков.
«Наверное, в «Зените» поняли, что нет смысла тратить столько денег на бразильцев, чтобы обыграть команду из Орехов-Зуево. Тем более что и это не удалось спокойно сделать в минувшем сезоне. Собери россиян — меньше выйдут затраты.
Ведь, если берешь легионера в команду, ему нужен переводчик, квартира, машина, бонусы, подъемные и много чего еще. Зачем? В чемпионате России можно побеждать соперников и с помощью наших лучших игроков. Вот потом, когда «Зенит» выйдет на соперничество с «Миланом», «Манчестер Сити», другими грандами европейского футбола, можно будет вернуться к варианту с бразильцами», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
Этим летом «Зенит» подписал пятерых футболистов: вратаря Евгения Латышонка, защитников Сергея Волкова и Юрия Горшкова, полузащитника Максима Глушенкова и форварда Вильсона Изидора.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -