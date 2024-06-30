Источник: вратарь «Зенита» Гойло присоединился к махачкалинскому «Динамо»
В расположение махачкалинского «Динамо» прибыл вратарь Никита Гойло, утверждает Metaratings.ru.
Права на 25-летнего голкипера принадлежат «Зениту». В прошлом сезоне Гойло выступал за «Сочи» на правах аренды.
Махачкалинское «Динамо» по итогам прошлого сезона заполучило путевку в РПЛ, заняв второе место в таблице Мелбет-Первой лиги.
В стартовом матче нового сезона «Динамо» сыграет с «Химками».
Источник: Metaratings.ru
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