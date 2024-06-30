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В Италии оценили возможный трансфер полузащитника «Торино» Илича в «Зенит»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Иван Илич.
Фото Global Look Press

Марина Беккути, журналистка сайта torinogranata.it, в комментарии для «СЭ» оценила возможный трансфера сербского полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«У нас говорят о том, что у «Торино» действительно есть солидное предложение от «Зенита» по Иличу. Если за него дадут те самые 25 или 27 миллионов евро, то «Торино» не сможет отказаться от такого предложения. Илича брали за сумму в два или два с половиной раза меньше, поэтому его продажа за такие деньги будет вполне логична. Илич — сильный футболист с хорошей перспективой. Он будет еще прогрессировать. Думаю, что в атаке он может быть полезен и в амплуа а-ля Кварацхелия, и в роли «десятки». На него точно есть спрос. Если сам игрок даст добро на переход на фоне интереса к нему из России, он может скоро перебраться в Петербург», — сказала Беккути.

Иван Илич. Замена Венделу за 25 миллионов евро. Кто такой Иван Илич, которого хочет «Зенит»?

По информации «Чемпионата», петербуржцы согласовали трансфер 23-летнего серба. Сине-бело-голубые заплатят за игрока 25 миллионов евро, зарплата составит 3 миллиона евро.

Контракт Илича с «Торино» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро. Полузащитник перешел в «Торино» из «Вероны» летом 2023-го за 16,5 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 на счету хавбека 4 гола и 3 результативных передачи в 36 матчах. На Евро-2024 серб провел 3 встречи и отметился 1 голевым пасом.

Иван Илич
РПЛ
ФК Зенит
ФК Торино
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