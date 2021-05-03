Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поблагодарил болельщиков за поддержку в Санкт-Петербурге. 2 мая московский клуб проиграл «Зениту» (1:6) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спасибо болельщикам, которые добрались до Петербурга и были с нами. Вы как всегда лучшие! Такие игры надо быстрее забыть, сделав выводы. Впереди у нас три финала», — написал Игнатьев в своем Instagram.

В Тинькофф РПЛ железнодорожникам осталось провести две домашние встречи — с «Динамо» (8 мая) и «Уралом» (16 мая). После 28 туров красно-зеленые занимают второе место (52 очка), но у идущего третьим «Спартака» есть матч в запасе (50).

12 мая в Нижнем Новгороде «Локомотив» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».