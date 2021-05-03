Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игнатьев — о поражении «Зениту»: «Такие игры надо быстрее забыть»

14:40
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев поблагодарил болельщиков за поддержку в Санкт-Петербурге. 2 мая московский клуб проиграл «Зениту» (1:6) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Спасибо болельщикам, которые добрались до Петербурга и были с нами. Вы как всегда лучшие! Такие игры надо быстрее забыть, сделав выводы. Впереди у нас три финала», — написал Игнатьев в своем Instagram.

В Тинькофф РПЛ железнодорожникам осталось провести две домашние встречи — с «Динамо» (8 мая) и «Уралом» (16 мая). После 28 туров красно-зеленые занимают второе место (52 очка), но у идущего третьим «Спартака» есть матч в запасе (50).

12 мая в Нижнем Новгороде «Локомотив» сыграет в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3103
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Злость копилась годами, и это только начало». Легенды «МЮ» и «Ливерпуля» поддержали фанатов, сорвавших матч на «Олд Траффорд»
Постпреда РФ вызвали в ЕС в связи с российскими санкциями
Кто победил в шоу Маска
Билли Айлиш впервые снялась в белье и восхитила Сеть

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры