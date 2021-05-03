Представитель объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов рассказал «СЭ» о ситуации с жалобами фанатов железнодорожников после матча 28 тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:6).

«Действительно всех под конвоем увозили со стадиона. Я помню такое в конце 90-х, когда всех гостевых болельщиков запихивали в специальный транспорт и толпой увозили. В очередной раз 90-е к нам вернулись. Очень досадно. Если раньше приезжало 100 болельщиков, то сейчас было пару тысяч. Ни у кого ничего не спрашивали, не слушали никакие аргументы, это удивительно. Такого правда не было достаточно давно. У меня многие знакомые были с детьми, они приехали на машине и парковались у входа на сектор. Было несколько счастливчиков, которые смогли договориться с сотрудниками и прошли к машинам, но всех остальных запихали в автобус. Это безумие», — сказал Крылов «СЭ».

После этой встречи руководство столичного клуба выступило с заявлением из-за большого количества поступивших жалоб от болельщиков. Также клуб заявил, что фанатам было предоставлено 1 817 билетов вместо положенных по регламенту как минимум 2 000.

(Сергей Федоров)