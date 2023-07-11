Игнатьев не видит ничего плохого в том, что «Зенит» делает ставку на игроков из Бразилии
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о селекционной политике «Зенита».
«С одной стороны, то, что много игроков из одной страны — это хорошо. Бразильцы будут кучковаться, объединяться, у них много общего. Не затянется период адаптации. Потому что если игроки приезжают из разных стран, городов и весей, они пока познакомятся, найдут общий язык, по-разному, бывает, складываются взаимоотношения. А здесь уже всем все понятно. С другой стороны, если дело не пойдет, все может рассыпаться», — приводит «РБ Спорт» слова Игнатьева.
Также он отметил, что «Зенит» не ассоциируется у него с Бразилией.
«У меня нет такого ощущения. Надо от этих стереотипов давно отходить, они какие-то старообрядческие. Есть футбол, есть команда, есть профессиональные люди. Для того чтобы зарабатывать деньги, формировать успешный имидж клуба, нужны победы. А как они достигаются, каждый решает сам», — добавил специалист.
По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Команду с 2018 года возглавляет Сергей Семак.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -