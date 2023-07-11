Биджиев считает, что Медина в «Спартаке» не станет сразу игроком основы
Бывший вратарь ЦСКА Хасанби Биджиев прокомментировал трансфер парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Достаточно неожиданный трансфер. Обычно не случаются переходы между такими принципиальными соперниками. Но Медина — это иностранец, который, наверное, далек от всех наших традиций и реалий. Поэтому, я думаю, он более спокойно отнесся к такой ситуации. У армейцев, уж коль они согласились вести переговоры со «Спартаком», были на то основания. Либо Медина не вписывался в игровую концепцию Федотова, либо у ЦСКА есть на примете тот, кем можно заменить Медину. Возможно, сделка была настолько выгодная, что армейцам не было смысла от нее отказываться. У «Спартака» достаточно ровный и сильный состав. Не думаю, что Медина сразу станет там игроком основы. Ему потребуется время, чтобы закрепиться в стартовом составе «Спартака», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Биджиева.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года. Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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3
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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7
|Оренбург
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8
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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