Игнатьев не считает, что «Зенит» пытается ослабить «Краснодар» подписанием Ахметова

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о переходе полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в «Зенит».

«Я о таких случаях на уровне профессионального клуба еще не слышал, не видел и даже не знаю. Нет такого, чтобы одна команда садилась и выбирала направление — ослабить соперника, переманивания их игроков и платя им больше. Так не бывает, чтобы клуб покупал футболиста для скамейки, лишь бы сделать слабее конкурента. Когда речь идет о переходе Ахметова в «Зенит», то скорее всего руководство питерцев видит в нем перспективы», — цитирует Игнатьева betonmobile.ru.

Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на год.

Ахметов выступал за «Краснодар» с 2022 года. Всего он провел за команду 61 матч, забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро. Ранее полузащитник играл за «Рубин» и ЦСКА.