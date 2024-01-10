Канищев считает, что «Зенит» не слезет с бразильской иглы

Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал последние приобретения петербургского клуба.

«Конечно, селекционная политика «Зенита» вызывает вопросы. С другой стороны, «Зенит» находится в безвыходном положении. Он «сел» на эту бразильскую иглу и слезать с нее не собирается. Если есть возможность покупать средних, так скажем, по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, потому что других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Плюс ко всему это хорошая коммерческая история. Не для клуба, а для тех, кто этим занимается — получает проценты, комиссионные, «навар» и так далее. За этих людей можно только порадоваться», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино, двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса» и полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

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