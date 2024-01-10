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Канищев считает, что «Зенит» не слезет с бразильской иглы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев прокомментировал последние приобретения петербургского клуба.

«Конечно, селекционная политика «Зенита» вызывает вопросы. С другой стороны, «Зенит» находится в безвыходном положении. Он «сел» на эту бразильскую иглу и слезать с нее не собирается. Если есть возможность покупать средних, так скажем, по мировым меркам игроков из Бразилии, их будут покупать. Для РПЛ такие легионеры вполне годятся. «Зениту» для того, чтобы быть на вершине, приходится их приобретать, потому что других футболистов, способных играть за команду на высоком уровне, просто нет. Плюс ко всему это хорошая коммерческая история. Не для клуба, а для тех, кто этим занимается — получает проценты, комиссионные, «навар» и так далее. За этих людей можно только порадоваться», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино, двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса» и полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара».

Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-zenit-ne-slezet-s-brazil-skoj-igly/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
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