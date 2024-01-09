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9 января, 23:36

Гаджиев оценил акцент на бразильских легионеров в трансферной политике «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, рассказал об отношении к большому количеству бразильских футболистов в петербургском «Зените».

«Трудно сказать, как влияет большое количество легионеров одной национальности на обстановку в команде. Для того, чтобы оценить это точно, нужно смотреть на ситуацию изнутри. Иногда нельзя держать вместе и трех легионеров-соотечественников, а иногда можно и больше десяти. Это сложный вопрос. Я могу только привести пример ЦСКА двадцатилетней давности, когда в команде атака была составлена из бразильцев, а оборона — из россиян. И тот состав выигрывал трофеи и в Европе, и в России», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

В сезоне-2023/24 в составе «Зенита» выступает девять игроков с бразильским гражданством.

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11442650-gadzhiev-ocenil-akcent-na-brazilskih-legionerov-v-transfernoj-politike-zenite.html
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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