Гаджиев оценил акцент на бразильских легионеров в трансферной политике «Зените»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, рассказал об отношении к большому количеству бразильских футболистов в петербургском «Зените».

«Трудно сказать, как влияет большое количество легионеров одной национальности на обстановку в команде. Для того, чтобы оценить это точно, нужно смотреть на ситуацию изнутри. Иногда нельзя держать вместе и трех легионеров-соотечественников, а иногда можно и больше десяти. Это сложный вопрос. Я могу только привести пример ЦСКА двадцатилетней давности, когда в команде атака была составлена из бразильцев, а оборона — из россиян. И тот состав выигрывал трофеи и в Европе, и в России», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

В сезоне-2023/24 в составе «Зенита» выступает девять игроков с бразильским гражданством.