Терюшков оценил трансфер Идову в «Химки»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков прокомментировал «СЭ» подписание контракта с защитником Брайаном Идову.

«Брайан — один из лидеров футбольного клуба «Химки». Мы вели с ним переговоры о подписании нового контракта. Сегодня мы поставили подписи. Подписали его на правах свободного агента. Это очень хорошее приобритение. Наконец-то он согласился. Теперь Брайан будет играть в родном для него клубе в Подмосковье», — сказал Терюшков «СЭ».

Как ранее сообщал «СЭ», защитник Брайан Идову подпишет контракт с «Химками» сроком на 2 года. В минувшем сезоне Идову забил три гола и отдал две результативные передачи в 28 матчах РПЛ.

(Артем Бухаев)