Ибрагим Цаллагов: «Не готов на сокращение зарплаты, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме»
Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов в беседе с «СЭ» поделился мнением по актуальным вопросам о сложившейся в российском футболе ситуации.
— Надо ли досрочно завершать чемпионат?
— Нет, хочется доиграть весь сезон в полном объеме.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Сейчас для нас ситуация комфортная, но я не считаю, что нужно закреплять результаты. Все должно быть решено по спортивному принципу.
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.
— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?
— Да, мне было удобнее начинать сезон весной и заканчивать зимой.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Да. Сыграть больше матчей в сезоне будет интереснее. (Евгений Белоусов)