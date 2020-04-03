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Ибрагим Цаллагов: «Не готов на сокращение зарплаты, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме»

19:30
Ибрагим Цаллагов. Фото Федор Успенский. «СЭ».
Ибрагим Цаллагов. Фото Федор Успенский. «СЭ».
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Полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов в беседе с «СЭ» поделился мнением по актуальным вопросам о сложившейся в российском футболе ситуации.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Нет, хочется доиграть весь сезон в полном объеме.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Сейчас для нас ситуация комфортная, но я не считаю, что нужно закреплять результаты. Все должно быть решено по спортивному принципу.

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Нет, ведь я выполняю условия контракта в полном объеме.

— Стоит ли вернуться во время паузы перейти на формат «весна-осень»?

— Да, мне было удобнее начинать сезон весной и заканчивать зимой.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Да. Сыграть больше матчей в сезоне будет интереснее. (Евгений Белоусов)

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