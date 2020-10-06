Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью «СЭ» поделился мнением о красной карточке, которую получил в матче 10-го тура Тинькофф-РПЛ против «Сочи» (2:4) после разговора с арбитром Евгением Турбиным.

— Понимаю, когда красную карточку показывают за что-то существенное — например, за нанесение травмы, нецензурную брань, оскорбления. А удалять за то, что ты в нормальной форме задаешь вопрос, почему в одинаковых ситуациях судья принимал разные решения — игроку одной команды показывал желтую, а футболисту другой — нет... И мне еще после этого говорят «Иди отсюда». Именно «иди».

— На «ты»?

— Ну да. Причем человек меня явно моложе — лет на 10. И еще при этом улыбается. А когда поинтересовался, почему он так себя ведет, то мне показывают красную. Если такое прописано в регламенте, ну окей — приму это как данность. (Вячеслав Короткин)

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