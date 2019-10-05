Хуже Хохлова первые 12 туров в «Динамо» проводил только Семин

В 12 первых турах чемпионата России «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова набрало 10 очков и расположилось на 15-й строчке турнирной таблицы.

Это повторение второго худшего результата в российской истории клуба. В сезоне-2017/18 бело-голубые также набрали 10 очков под руководством Юрия Калитвинцева, после чего украинский специалист был заменен на Хохлова.

Худший результат по итогам 12 туров был у москвичей в сезоне-2006, когда командой руководил Юрий Семин. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты «Динамо» по итогам 12 туров

Сезон Тренер В Н П М О Место Итоговое место 2006 Юрий Семин 1 5 6 8-14 8 15-е 14-е 2019/20 Дмитрий Хохлов 2 4 6 8-14 10 15-е* ? 2017/18 Юрий Калитвинцев 2 4 6 9-14 10 15-е 8-е 1998 Адамас Голодец (11), Георгий Ярцев (1) 1 8 3 9-10 11 15-е 9-е 2012/13 Сергей Силкин (3), Дмитрий Хозлов (2), Дан Петреску (7) 4 0 8 12-21 12 12-е 7-е 2018/19 Дмитрий Хохлов 3 5 4 10-10 14 11-е 12-е 2001 Валерий Газзаев (5), Александр Новиков (7) 3 5 4 14-13 14 10-е 9-е

* В случае победы «Тамбова» над «Рубином» опустится на 16-е место.

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