Хуже Хохлова первые 12 туров в «Динамо» проводил только Семин
В 12 первых турах чемпионата России «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова набрало 10 очков и расположилось на 15-й строчке турнирной таблицы.
Это повторение второго худшего результата в российской истории клуба. В сезоне-2017/18 бело-голубые также набрали 10 очков под руководством Юрия Калитвинцева, после чего украинский специалист был заменен на Хохлова.
Худший результат по итогам 12 туров был у москвичей в сезоне-2006, когда командой руководил Юрий Семин. (Кирилл Бурдаков)
Худшие результаты «Динамо» по итогам 12 туров
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
Итоговое место
|
2006
|
Юрий Семин
|
1
|
5
|
6
|
8-14
|
8
|
15-е
|
14-е
|
2019/20
|
Дмитрий Хохлов
|
2
|
4
|
6
|
8-14
|
10
|
15-е*
|
?
|
2017/18
|
Юрий Калитвинцев
|
2
|
4
|
6
|
9-14
|
10
|
15-е
|
8-е
|
1998
|
Адамас Голодец (11), Георгий Ярцев (1)
|
1
|
8
|
3
|
9-10
|
11
|
15-е
|
9-е
|
2012/13
|
Сергей Силкин (3), Дмитрий Хозлов (2), Дан Петреску (7)
|
4
|
0
|
8
|
12-21
|
12
|
12-е
|
7-е
|
2018/19
|
Дмитрий Хохлов
|
3
|
5
|
4
|
10-10
|
14
|
11-е
|
12-е
|
2001
|
Валерий Газзаев (5), Александр Новиков (7)
|
3
|
5
|
4
|
14-13
|
14
|
10-е
|
9-е
* В случае победы «Тамбова» над «Рубином» опустится на 16-е место.
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