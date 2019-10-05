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Хуже Хохлова первые 12 туров в «Динамо» проводил только Семин

16:05
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В 12 первых турах чемпионата России «Динамо» под руководством Дмитрия Хохлова набрало 10 очков и расположилось на 15-й строчке турнирной таблицы.

Это повторение второго худшего результата в российской истории клуба. В сезоне-2017/18 бело-голубые также набрали 10 очков под руководством Юрия Калитвинцева, после чего украинский специалист был заменен на Хохлова.

Худший результат по итогам 12 туров был у москвичей в сезоне-2006, когда командой руководил Юрий Семин. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты «Динамо» по итогам 12 туров

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Место

Итоговое место

2006

Юрий Семин

1

5

6

8-14

8

15-е

14-е

2019/20

Дмитрий Хохлов

2

4

6

8-14

10

15-е*

?

2017/18

Юрий Калитвинцев

2

4

6

9-14

10

15-е

8-е

1998

Адамас Голодец (11), Георгий Ярцев (1)

1

8

3

9-10

11

15-е

9-е

2012/13

Сергей Силкин (3), Дмитрий Хозлов (2), Дан Петреску (7)

4

0

8

12-21

12

12-е

7-е

2018/19

Дмитрий Хохлов

3

5

4

10-10

14

11-е

12-е

2001

Валерий Газзаев (5), Александр Новиков (7)

3

5

4

14-13

14

10-е

9-е

* В случае победы «Тамбова» над «Рубином» опустится на 16-е место.

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