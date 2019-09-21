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Хуже 10 туров «Спартак» проводил только три раза

00:45

В 10 турах чемпионата России-2019/20 «Спартак»? набрал 14 очков. Это один из худших результатов красно-белых по итогам первой трети сезона. С таким же результатом 10 туров проходили команды Олега Романцева в 2002-м и Невио Скалы в 2004-м. По 13 очков «Спартак» набирал в сезонах-2003 и 2017/18, 12 — в 1995-м. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты «Спартака» по итогам 10 туров чемпионата

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Итоговое место

1995

Олег Романцев

3

3

4

18-15

12

3-е

2003

Олег Романцев

3

4

3

13-14

13

10-е

2017/18

Массимо Каррера

3

4

3

14-15

13

3-е

2002

Олег Романцев

4

2

4

16-15

14

3-е

2004

Невио Скала

4

2

4

20-19

14

8-е

2019/20

Олег Кононов

4

2

4

11-11

14

?
Уфа — Спартак

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