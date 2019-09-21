Хуже 10 туров «Спартак» проводил только три раза

В 10 турах чемпионата России-2019/20 «Спартак»? набрал 14 очков. Это один из худших результатов красно-белых по итогам первой трети сезона. С таким же результатом 10 туров проходили команды Олега Романцева в 2002-м и Невио Скалы в 2004-м. По 13 очков «Спартак» набирал в сезонах-2003 и 2017/18, 12 — в 1995-м. (Кирилл Бурдаков)

Худшие результаты «Спартака» по итогам 10 туров чемпионата

Сезон Тренер В Н П М О Итоговое место 1995 Олег Романцев 3 3 4 18-15 12 3-е 2003 Олег Романцев 3 4 3 13-14 13 10-е 2017/18 Массимо Каррера 3 4 3 14-15 13 3-е 2002 Олег Романцев 4 2 4 16-15 14 3-е 2004 Невио Скала 4 2 4 20-19 14 8-е 2019/20 Олег Кононов 4 2 4 11-11 14 ?

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