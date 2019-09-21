Хуже 10 туров «Спартак» проводил только три раза
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В 10 турах чемпионата России-2019/20 «Спартак»? набрал 14 очков. Это один из худших результатов красно-белых по итогам первой трети сезона. С таким же результатом 10 туров проходили команды Олега Романцева в 2002-м и Невио Скалы в 2004-м. По 13 очков «Спартак» набирал в сезонах-2003 и 2017/18, 12 — в 1995-м. (Кирилл Бурдаков)
Худшие результаты «Спартака» по итогам 10 туров чемпионата
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Итоговое место
|
1995
|
Олег Романцев
|
3
|
3
|
4
|
18-15
|
12
|
3-е
|
2003
|
Олег Романцев
|
3
|
4
|
3
|
13-14
|
13
|
10-е
|
2017/18
|
Массимо Каррера
|
3
|
4
|
3
|
14-15
|
13
|
3-е
|
2002
|
Олег Романцев
|
4
|
2
|
4
|
16-15
|
14
|
3-е
|
2004
|
Невио Скала
|
4
|
2
|
4
|
20-19
|
14
|
8-е
|
2019/20
|
Олег Кононов
|
4
|
2
|
4
|
11-11
|
14
|
?
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