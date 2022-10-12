Хусаинов считает справедливым назначение Карасева главным арбитром матча ЦСКА — «Спартак»

Бывший судья Сергей Хусаинов отреагировал на назначение Сергея Карасева главным арбитром матча 13-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак».

«В РПЛ есть судьи высшей лиги, а есть те, кто судит высшую лигу. Сергей Карасев — это арбитр высшей лиги. Это назначение абсолютно справедливое. Его нужно ставить на все центральные матчи. Карасев — единственный, кто достоин судить такие матчи, как дерби», — цитирует «РБ Спорт» Хусаинова.

Дерби пройдет 16 октября на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Год назад, в сентябре 2021-го, при судействе Карасева ЦСКА победил «Спартак» (1:0).