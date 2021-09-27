Бывший российский арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на резкое высказывание гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о работе арбитров в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Сочи» (3:0).

«Это эмоциональное высказывание, но оно имеет место быть. Основания для такого заявления есть. Своими действиями Безбородов спровоцировал скандал. На 35 минуте арбитр принимает решение показать желтую карточку, но в эпизод вмешивается Безбородов, и в результате арбитр показывает красную карточку. Ее смотрели очень долго, о чем-то там шушукались.

Во втором тайме арбитр под воздействием каких-то рекомендаций предъявляет игроку «Краснодара» желтую, хотя столкновение было игровым. Возможно, это был ответ Безбородова на слова Хашига после прошлогоднего матча «Краснодар» — «Спартак». Тогда его отстранили от матчей, человек был лишен возможности работать. Сейчас он выходит на ВАР судить матч «Краснодара». Безбородов воспользовался и сделал ответочку. Для меня это очевидно", — сказал Хусаинов «СЭ».

Также Хусаинов считает, что все вопросы нужно задавать людям, которые назначают арбитров на матчи.

«Против кого у «Краснодара» следующий матч? Против ЦСКА. И игру с прямым конкурентом пропустят ключевые игроки. Какие могут быть претензии Хашигу? Он все видит своими глазами. Только в этом моменте не учли факт, что Безбородов не сам назначился на матч «Краснодара». Это сделал кто-то сверху. Соответственно, все вопросы к ним», — добавил Хусаинов.

Ранее Хашиг заявил, что видеоарбитр встречи «Краснодар» — «Сочи» Владислав Безбородов давил своим авторитетом на главного судью матча Игоря Панина в спорных моментах. В игре были удалены два игрока «быков» — защитник Урош Спаич и полузащитник Александр Черников.