Тина Канделаки прокомментировала скандальную песню «Матч ТВ» со словами «даже Дзюба не подрочит»

Замегндиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки прокомментировала скандальную песню на презентации нового сезона «Матч ТВ».

Ранее в сеть попало видео, в котором канал пошутил над форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. В конце мероприятия была презентована рэп-композиция в исполнении ведущих и комментаторов телеканала, в которой звучат следующие строчки:

«Посмотри на наши цифры, каждый канал так хочет, Их контент неинтересен, даже Дзюба не подрочит». Из-за этого видео многие раскритиковали канал в соцсетях.

«Это было внутрикорпоративное мероприятие, — сказала Канделаки в эфире Youtube-канала Соловьев LIVE. — Абсолютно внутреннее, не для публичного присутствия. Каждый канал регулярно делает такие мероприятия, по-разному развлекая рекламодателей. В 2021 году мы сделали абсолютно уникальный продукт, полноценный спектакль.

Это был часовой проект, в котором история была завязана на том, что я уже нахожусь в космосе. Там были использованы даже технологии Мандалорца. По пути к Земле мы рассказывали о тех вехах, которые канал прошел и о тех результатах, которые у нас сегодня есть. Песня была финалом.

Слова о Дзюбе? Господи, слово-то не было произнесено, а всех это так взбудоражило и взволновало. Если так волнует, то читайте классиков, читайте Иосифа Бродского. По поводу того, что всех возмутило, он прекрасно все сказал.

Я вообще не обижена на те эпитеты, которые были мне даны в связи с закрытым мероприятием для рекламодателей. Никогда еще внутрикорпоративное мероприятие не вызывало такого интереса. Мы крайне рады, потому что рекламодатели в восторге. Обычно звездам платят за то, чтобы они обсуждали мероприятие для рекламодателей. Спасибо, что нас так обсудили".

В начале ноября 2020 года в сети появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. В связи с инцидентом форвард был выведен из состава сборной России на ноябрьские матчи Лиги наций, а также был лишен капитанской повязки в «Зените».