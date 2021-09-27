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Широков — о заявлении Хашига: «Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных»

14:41
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Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков прокомментировал заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига в адрес арбитра Владислава Безбородова после матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (3:0).

"Я в «Краснодаре» 15 лет назад играл, конечно, я не помню случаев, когда команду засуживали. Не согласен с тем, что клубы из регионов судят как-то по-другому, арбитры обслуживают всех одинаково. Хашиг говорит о давлении Безбородова своим авторитетом: он там сидел и слушал что ли? Пусть тогда предъявляет какие-то факты, а без них обвинения голословные. «Краснодар» привык ныть, строить из себя бедных и несчастных, придумывать, что все их убивают. Совсем не согласен, что «Сочи» — команда из Петербурга", — сказал Широков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

На послематчевой пресс-конференции генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга, а также раскритиковал судейство. Комитет по этике РФС заявил, что готов рассмотреть слова Хашига в случае поступления обращения.

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Сергей Федоров все материалы автора

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