Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 11:34

Хусаинов назвал жалобы «Зенита» на судейство психологической атакой

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» жалобу полузащитника «Зенита» Клаудиньо на судейство в матче с «Факелом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

После игры бразилец заявил, что хотел бы равного отношения со стороны арбитров ко всем командам.

«Жалобы «Зенита» на судейство перед игрой со «Спартаком» — это психологическая атака. Футбольная война. Они пытаются повлиять на результат не только на поле. Все будет зависеть от арбитров, которые будут назначены на этот матч, от их психологической устойчивости», — сказал Хусаинов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Сергей Хусаинов
5
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наши танцы — как «Москвич», прилепили шильдик, а своего ничего». Багин — о приостановке карьеры
Марк Цукерберг не верит в бой с Илоном Маском: «Он несерьезен, пора двигаться дальше»
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Спасибо Гончаренко и Осинькину! «Урал» и «Крылья» показывают: футбол — это не только подбор игроков и бюджет
В «Динамо» сообщили, что юристы работают над ситуацией с Норманном: «Он нарушил контракт в грубой форме»
РПЛ: «Урал» победил «Спартак», «Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и другие матчи 4-го тура
Федотов: «Не стали рисковать Акинфеевым, потому что на футбольном поле должны играть здоровые»
Гендир «Факела»: «Поздравляю «Зенит» с победой. Без всякого сарказма»
Хохлов: «Благодарен игрокам за характер и самоотдачу»
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
Агент Барриоса: «Будет прекрасно, если Вильмар сможет сыграть против «Спартака»
Пропустит ли Барриос матч «Зенита» со «Спартаком»? Решение КДК может определить судьбу чемпионата
КДК рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Барриоса. Футболист вызван на заседание
Барриос может пропустить матч со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Помощник Лички поговоркой отреагировал на интерес клубов РПЛ к Тюкавину: «Меньше знаешь — крепче спишь»

КДК проверяет инцидент с угрозой Дзюбы журналисту
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости