Хусаинов назвал жалобы «Зенита» на судейство психологической атакой

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал «СЭ» жалобу полузащитника «Зенита» Клаудиньо на судейство в матче с «Факелом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

После игры бразилец заявил, что хотел бы равного отношения со стороны арбитров ко всем командам.

«Жалобы «Зенита» на судейство перед игрой со «Спартаком» — это психологическая атака. Футбольная война. Они пытаются повлиять на результат не только на поле. Все будет зависеть от арбитров, которые будут назначены на этот матч, от их психологической устойчивости», — сказал Хусаинов «СЭ».

После 4 туров РПЛ «Зенит» набрал семь очков и расположился на 5-м месте в турнирной таблице.

20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком» на выезде в матче 5-го тура РПЛ.