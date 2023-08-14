РПЛ и ФНЛ: расписание и матчей в России на неделе 14 — 20 августа
В начале недели пройдет один матч в рамках 4-го тура РПЛ. В пятницу начнется 5-й тур чемпионата России. В рамках 1-й лиги в понедельник, 14 августа, состоится одна игра 5-го тура. 6-й тур начнется в субботу, 19 августа.
Чемпионат России: расписание и трансляции матчей 4-го и 5-го туров
В понедельник, 14 августа, состоится заключительный матч 4-го тура РПЛ. 5-й тур РПЛ стартует в пятницу, 18 августа.
14 августа, понедельник
«Пари НН» — «Ахмат» — время начала матча — 19:30 (мск)
18 августа, пятница
«Рубин» — «Крылья Советов» — время начала матча — 19:30 (мск)
19 августа, суббота
«Динамо» — ЦСКА — время начала матча — 15:00 (мск)
«Балтика» — «Урал» — время начала матча — 17:30 (мск)
«Краснодар» — «Локомотив» — время начала матча — 19:30 (мск)
«Сочи» — «Ростов» — время начала матча — 20:00 (мск)
20 августа, воскресенье
«Факел» — «Пари НН» — время начала матча — 17:30 (мск)
«Спартак» — «Зенит» — время начала матча — 19:30 (мск)
«Ахмат» — «Оренбург» — время начала матча — 20:00 (мск)
«Матч ТВ» в среднем транслирует по три игры в прямом эфире на федеральном спортивном телеканале и сайте matchtv.ru. Все остальные встречи тура можно увидеть на платном телеканале «Матч Премьер» и платно на сайте.
Также следить за матчами РПЛ 2023 / 2024 можно будет с помощью подписки в сервисе Кинопоиск.
РПЛ: календарь матчей и команды чемпионата России по футболу
Первая лига (ФНЛ-1): расписание и трансляции матчей 5-го и 6-го туров
14 августа, понедельник
«Алания» — «Торпедо» — время начала матча — 17:30 (мск)
19 августа, суббота
«Шинник» — «Кубань» — время начала матча — 17:00 (мск)
«Сокол» — «Химки» — время начала матча — 17:30 (мск)
«Волгарь» — «Енисей» — время начала матча — 18:00 (мск)
20 августа, воскресенье
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец» — время начала матча — 10:00 (мск)
«Тюмень» — «Динамо» — время начала матча — 17:00 (мск)
«Ленинградец» — «Акрон» — время начала матча — 18:00 (мск)
«Родина» — «Алания» — время начала матча — 18:00 (мск)
Все трансляции матчей первой лиги, а также второй лиги А и Б в сезоне 2023 / 2024 будут размещаться в официальных сообществах лиг, а также на витрине платформы «VK Видео» в разделе «Спорт». Также игры будут доступны в приложении «Смарт ТВ» «Кинопоиска», на сайте титульного партнера лиги — компании «МЕЛБЕТ» и в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
РПЛ и первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0