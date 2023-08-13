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Клаудиньо пожаловался на судейство в перерыве матча с «Факелом»: «Хотелось бы равного отношения»

Руслан Минаев
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Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо остался недоволен работой судей в матче с «Факелом» в 4-м туре РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы арбитры судили команды одинаково. Я получил удар по ногам, Дуглас — тоже. Судья не показал карточку сопернику. При этом, за нарушение правил на игроке «Факела» Дуглас тут же получил предупреждение. Мне кажется несправедливо. Я не говорю о том, что нам нужна эта помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», — сказал бразилец во время флеш-интервью в эфире «Матч Премьер».

Матч обслуживает судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым. ВАР — Евгений Кукуляк.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел
Клаудиньо
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
10
4
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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ЦСКА — «Сочи»: составы на матч 4-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
6
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
7
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
8
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
9
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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