Клаудиньо пожаловался на судейство в перерыве матча с «Факелом»: «Хотелось бы равного отношения»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо остался недоволен работой судей в матче с «Факелом» в 4-м туре РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы арбитры судили команды одинаково. Я получил удар по ногам, Дуглас — тоже. Судья не показал карточку сопернику. При этом, за нарушение правил на игроке «Факела» Дуглас тут же получил предупреждение. Мне кажется несправедливо. Я не говорю о том, что нам нужна эта помощь от арбитров, но мы бы хотели видеть равное отношение со стороны судейского корпуса», — сказал бразилец во время флеш-интервью в эфире «Матч Премьер».

Матч обслуживает судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым. ВАР — Евгений Кукуляк.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.